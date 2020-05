Scoppio in reparto: paura alla Costan, reparto evacuato

LIMANA - Paura oggi, 25 maggio, poco prima delle 13 alla Costan Epta spa di Limana, fabbrica che si occupa della produzione di impianti per la refrigerazione in comune di Limana. Uno scoppio improvviso ha fatto temere il peggio a chi stava lavorando in quel momento.



Fortunatamente, non ci sono stati feriti o persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco dal comando di Belluno che stanno procedendo agli accertamenti.



Per la sicurezza di tutti, come da procedura, è stato evacuato il reparto interessato. Da una prima ricostrruzione sembra sia scoppiata una serpentina di un contenitore di isocianato.