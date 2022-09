LIMANA - Oss della casa di riposo di Limana “scippati” dalle fabbriche del territorio. È uno dei problemi che si è trovata a dover risolvere Limana Servizi, con l’amministratore unico Piccin Claudio e il direttore Diego Brida, che hanno fatto una panoramica sulla struttura in una delle ultime sedute del consiglio comunale. È stato spiegato come la rsa h a sofferto un grosso turnover del personale sociosanitario nel 2021 e la situazione si protrae nel 2022. I l direttore della Limana Servizi, Diego Brida, ha parlato con toni forti per lasciar intendere la gravità della situazione nel gestire una residenza per anziani con l’assedio dei siti industriali : «A bbiamo avuto quattro, cinque casi di persone che hanno preferito andare in Luxottica alla Sest, perché lì lavorano su turni, ma lavorano dal lunedì al venerdì, con i sabati e le domeniche, mentre da noi magari lavorano 2 o 3 weekend al mese. Questo perché la turnistica è quella, mentre di là non lavorano». Si tratta di ragazzi giovani «che magari, tanto di cappello, sono venuti dal sud» e fanno ciò c h e ritengono meglio per la loro vita. Così, in questo contesto di emergenza, si è rivelata una mossa strategica quella di aumentare lo stipendio degli operatori per attirare personale: una strategia studiata con l’amministrazione resa possibile dall’aumento delle rette. E ci sono stati anche più di 100.000 euro circa di ricavi, dovuti anche ad un incremento del tasso di occupazione che c’è stato nel 2021 rispetto al 2020.

IL PROBLEMA

Il direttore della Limana Servizi ha fatto rifermento anche ad un’altra difficoltà «che riguarda il trovare al personale l’alloggio». La situazione è che vengono assunti, gli si trova un posto dove abitare e «dopo magari 1 o 2 mesi, una volta che si sono guardati intorno e che hanno conosciuto un po’ la situazione» si spostano e c’è «un rastrellamento da parte delle fabbriche » . « Perché tanto - ha detto rassegnato Brida -, comunque , sanno che se anche vengono lasciati a casa, tornando a bussare io gli stendo il tappeto rosso, non ci sono altre alternative » .

RAFFICA DI CONCORSI

« Quindi se di solito la Limana Servizi faceva un concorso all’anno per gli operatori, tra l’anno scorso e quest’anno ne ho già fatti due – insiste il direttore, esasperato -. Per il secondo hanno fatto domanda in 38, ma alla fine si sono presentati effettivamente in 12. Di questi 12 ne abbiamo 4 che abitano in loco, che ovviamente fanno parte di altre case di riposo, altri arrivano da case di riposo dell’alta e bassa Provincia, oppure dal sud. A quel punto, io mi ritrovo a dover mettere in moto tutta una serie di contatti, ho interessato anche il Comitato famigliari per trovargli un alloggio».

LA LUNGIMIRANZA