Nudo davanti alla biblioteca dei bimbi: esibizionista alla sbarra

LIMANA - Quel giorno faceva caldo, era il 12 agosto. Ma non potrà essere quella la difesa da giocarsi in aula nel processo che lo vede alla sbarra per atti osceni in luogo pubblico nell’ipotesi che rappresenta ancora reato. Ne dovrà rispondere un bellunese di 66 anni, che il 12 agosto del 2014 era stato sorpreso completamente senza vestiti davanti alla biblioteca di Limana: passeggiava in via Salvo d’Acquisto. Il processo si è aperto ieri mattina in Tribunale a Belluno, di fronte alla presidente Antonella...