​Proteste per l'autovelox... e il limite sale a 70 km/h

LIMANA - L'installazione del nuovo autovelox che precede la rotonda a La Cal ha suscitato non poco clamore per le vie di Limana. Chi grida allo scandalo, per averlo installato una settimana dopo le elezioni che hanno riconfermato il sindaco Milena De Zanet. Chi sostiene che ce n'era bisogno, poiché sulla provinciale le automobili corrono troppo. L'amministrazione allora ha deciso di riordinare le cose e ha spiegato la situazione.