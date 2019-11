«Licenzia dipendente e riceve minacce di morte: chiudo il bar»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUERO VAS - Ha licenziato il dipendente, se lo sarebbe ritrovato mascherato e minaccioso sotto casa la sera della domenica del fine settimana di Halloween. Sono giorni di paura per la titolare del “Pub red queen” di via Dante, 10 a Quero Vas. La donna, Hana Domenica Bortot Dallo, 43 anni di Belluno, che ora risiede a Valdobbiadene (Tv), dopo quel fatto ha chiuso il locale. «Non ci posso più tornare: devo proteggere la mia famiglia e stare a casa. Ho paura che quella persona ritorni e succeda qualcosa di grave». Proprio per questo ha deciso di rendere pubblica la denuncia presentata ai carabinieri di Valdobbiadene con tanto di nome dell’ex dipendente lasciato ben visibile: un colombiano 25enne residente a Cavaso del Tomba (Tv).