Da Monza a Longarone: Hamilton stilista Police per la De Rigo

LONGARONE - Police x Lewis Hamilton, la nuova collezione eyewear realizzata dal cinque volte Campione del Mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, ha fatto il suo debutto mondiale in occasione del Gran Premio di Monza. Il mondo della moda e quello dei motori si incontrano in una collaborazione speciale, che vede uniti Police e la leggenda della Formula 1. Nasce così una collezione eyewear composta da 10 modelli, 7 da sole e 3 da vista, dove i concetti di velocità e design si fondono in perfetta armonia.Ogni occhiale riflette lo stile del pilota e lo spirito di Police in un design che coniuga forme classiche e d'ispirazione retrò con i trend più contemporanei. La collezione si distingue anche per l'attenzione alla sostenibilità e alla performance, grazie all'utilizzo di materiali come il bio-acetato, il titanio e la gomma, scelti per gli eccellenti vantaggi funzionali.«Lavorare con Police è stata un'esperienza incredibile. Dentro e fuori la pista cerco sempre nuove sfide, mi piace misurarmi con mondi nuovi e dare il massimo. Per questo mi sono appassionato molto alla progettazione e alla ricerca stilistica dell'occhiale e ho imparato molto lavorando insieme al talentuoso team creativo di Police. È stata un'esperienza gratificante in ogni sua fase, dallo sviluppo della collezione che mi ha permesso di capire la complessità del design dell'eyewear, fino alla scelta dei materiali e alla personalizzazione finale del prodotto. Insieme abbiamo lavorato pensando all'occhiale del futuro, elegante, funzionale e sostenibile. Sono quindi molto orgoglioso di poter finalmente presentare a livello mondiale la collezione Police x Lewis Hamilton», ha commenta il campione della velocità.«Icona della Formula 1 e del mondo fashion, Lewis Hamilton ha fatto degli occhiali uno degli accessori identificativi del proprio look. Si è dimostrato veramente interessato a comprendere il processo creativo contribuendo con il suo stile personale», ha aggiunto Enrico Furlan, direttore creativo De Rigo Vision. «La collezione Police x Lewis Hamilton non porta semplicemente la sua firma, ma incarna appieno il suo stile inconfondibile e i suoi valori sposandosi con il dna di Police. È stato di grande ispirazione vedere la sua attenzione verso la cura dei dettagli e la sensibilità a temi importanti come quello della sostenibilità». Nato negli anni '80 come brand di occhiali del Gruppo De Rigo, Police firma oggi un'ampia gamma di prodotti, tutti contraddistinti dall'elevata qualità dei materiali impiegati e dallo spirito urban.