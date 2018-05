Leonardo, il pasticcere di Chies D'Alpago tra i venti migliori d'Italia per il "Gambero rosso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Chies d'Alpago riabbraccia con orgoglio uno dei suoi figli: Leonardo Zanon, da poco inserito nell'elenco dei venti migliori Pastry chef d'Italia, per il 2018, dalla rivista Il Gambero Rosso. Dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo a Chies, il pasticcere ha indirizzato la sua conoscenza e preparazione verso l'istituto alberghiero Dolomieu di Longarone. E a quel punto, archiviate una serie di esperienze all'estero, è approdato al Ristorante Agli amici di Udine. Ma il legame con le origini non si è mai spezzato. Tanto è vero che, lunedì 7, Zanon raggiungerà la sua terra per dare vita a una Merenda stellata: al Teatro Minimo, a partire dalle 10 del mattino, è prevista una testimonianza del maestro pasticcere, rivolta alle classi terze legate alle scuole secondarie di primo grado dell'Alpago. Seguirà quindi un momento di golosità, grazie alle prelibatezze preparate da Leonardo.Ed è proprio nell'arte dei dolci che Zanon ha ottenuto il tanto ambito riconoscimento: il suo nome figura accanto a quelli di capi pasticceri di diversi ristoranti tre stelle Michelin, come Luca Lacalamita dell'Enoteca Pinchiorri di Firenze, Andrea Tortora del Sant'Hubertus di San Cassiano e Simone Finazzi del Da Vittorio a Brusaporto. Una grande soddisfazione, quindi. Per lui, ma pure per la comunità di Chies d'Alpago. A conferma che i grandi traguardi si possono raggiungere anche partendo da realtà limitrofe e di montagna, dove le opportunità sembrano scarseggiare. Tornando all'evento, è promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Dal Borgo, in collaborazione con la Fondazione Silla Ghedina di Cortina: «In questo modo - spiegano gli organizzatori - intendiamo dare il giusto tributo a un nostro concittadino che si è distinto nell'arte culinaria. Come come affermava Johann Wolfgang Goethe, il talento si sviluppa nel ritiro: il carattere si forma nel tumulto del mondo». A condurre la mattinata, arricchita dalla platea di giovani, sarà Anna De March: l'esempio di Leonardo Zanon è la miglior lezione di vita per gli studenti.