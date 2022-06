Delvecchio, le Rsu: «Grazie per aver salvato Ceramica Dolomite, speravamo di poterti conoscere»

TRICHIANA - «La nostra speranza era di poter conoscere il Cavalier Leonardo Del Vecchio insieme agli altri imprenditori che hanno formato la cordata per il salvataggio della nostra azienda, Ceramica Dolomite, per i dovuti ringraziamenti». Lo dicono le Rsu di Ceramica Dolomiti all'indomani della morte dell'imprenditore. «Purtroppo la vita non sempre va come ci si immagina e lui ci ha salutato prima che questo avvenisse - affermano i sindacati - . Cercare di ringraziarlo ora per quello che ha fatto per noi è riduttivo rispetto a tutto quello che ha fatto per la nostra provincia, ma anche per l'Italia. In questo giorno così triste porgiamo le più sentite condoglianze ai famigliari e tutti coloro che lo vorranno ricordare».

