Eredità Del Vecchio: alla moglie ville in Costa Azzurra e Antigua. Nel lascito anche i due top manager Milleri e Bardin

BELLUNO - Nel testamento di Leonardo Del Vecchio compaiono fra gli eredi i nomi di Francesco Milleri, presidente e ceo di EssilorLuxottica oltre che presidente di Delfin, e di Romolo Bardin, ceo della cassaforte lussemburghese. Al primo l'imprenditore scomparso ha lasciato 2,15 milioni di azioni EssilorLuxottica (quasi lo 0,5% del capitale) che valgono circa 340 milioni di euro agli attuali valori di Borsa, al secondo 22.000 azioni, pari a 3,5 milioni di euro. I documenti visionati dall'Ansa confermano poi l'assegnazione in otto parti uguali del capitale di Delfin ai figli e alla moglie di Del Vecchio, Nicoletta Zampillo.

L'eredità di Nicoletta Zampillo

Leonardo Del Vecchio ha lasciato all'ultima moglie, Nicoletta Zampillo, le quattro case in cui viveva. Nel testamento dell'imprenditore scomparso il 27 giugno scorso, aperto davanti al notaio il primo luglio scorso, vengono assegnate alla vedova - secondo l'Ansa - i maxi appartamenti di Milano e Roma, l'amata Villa La Leonina di Beaulieu Sur-Mer, vicino a Nizza in Costa Azzurra, e la casa del buen retiro di Antigua, ai Caraibi.

Le altre disposizioni testamentarie

Nei documenti trova conferma la distribuzione in quote pari al 12,5% ciascuna del capitale di Delfin, la holding lussemburghese cui fa capo oltre il 32% di EssilorLuxottica, ai figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, alla vedova Del Vecchio e al figlio del primo matrimonio di lei, Rocco Basilico. Tale decisione era stata resa nota lo scorso 1 luglio all'apertura del testamento alla presenza del notaio Mario Notari nello studio milanese ZNR Notai. Riguardo invece alla novità dei due manager tra gli eredi, che emerge dal testamento olografo, cioè scritto a mano da Leonardo Del Vecchio, a integrazione di quello steso dal notaio, nel dettaglio al suo braccio destro Milleri, l'imprenditore ha lasciato 2.148.148 azioni di EssilorLuxottica e a Bardin 22.222 azioni.

La riconoscenza di Del Vecchio

Il fondatore di Luxottica morto lo scorso 27 giugno sembra così aver voluto mettere nero su bianco la riconoscenza verso i due manager per il ruolo avuto al suo fianco nelle partite degli ultimi anni, dalla realizzazione del sogno di creare un campione europeo delle lenti e degli occhiali, EssilorLuxottica, fino alla recente acquisizione dell'olandese GrandVision. In questo modo nel lascito viene indirettamente espressa la volontà di legare Milleri e Bardin a doppio filo al futuro dell'azienda che Del Vecchio ha creato dal nulla e fatto crescere in oltre sessant'anni. A Milleri già nel 2017 - secondo quanto emerge sempre dalle carte - Del Vecchio aveva deciso di lasciare la sua quota nella