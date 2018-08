Cade dal balcone di casa: vola per tre metri, è grave

di Eleonora Scarton

LENTIAI - Cade daldi casa mentre svolge dei lavoretti, gravissimo il settantenne lentiaiese Ruggero Menel che ieri pomeriggio è stato elitrasportato all’ospedale Ca' Foncello di Treviso. Mancavano pochi minuti alle 16 di ieri pomeriggio, una giornata calda come tutte in questo periodo. Menel aveva deciso di svolgere alcuni lavoretti nel poggio della sua abitazione, quando, per cause al momento sconosciute è scivolato ed è caduto. Forse un, forse uno forse una. Sta di fatto che l’uomo, che risiede in località Rei a Lentiai, ha fatto un volo di tre metri, cadendo rovinosamente a terra.