Come il tedesco in Alto Adige e come lo sloveno in Friuli Venezia Giulia, così in Veneto saranno il cimbro, il ladino e il friulano. Oggi - 19 ottobre - il Consiglio regionale approverà il progetto di legge sulla promozione delle minoranze linguistiche che, nella lotta per la sopravvivenza rispetto all'omologazione, resistono rispettivamente in Lessinia e in Cansiglio, in Cadore e in Agordino, tra il Livenza e il Tagliamento. Un'occasione di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati