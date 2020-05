Le Tose aspettano Zaia, ma lui non c'è

BELLUNO - Lo hanno atteso fino all'ultimo, poi hanno dovuto rinunciare a incontrare per la prima volta il loro idolo. Oggi, giovedì 14 maggio, le Tose de Zaia hanno debuttato alle 10.30 con la prima diretta Facebook: ospite speciale lo stesso governatore, che all'ultimo momento si è però «visto costretto a disdire l'impegno a causa della fitta rete di impegni determinata dall'emergenza sanitaria in corso», come spiega l'organizzatore. «Certo, siamo deluse, ma prima o poi lo incontreremo e per noi sarà davvero un'occasione speciale», così le Tose de Zaia che nella diretta Facebook, ospitata dalla pagina "Filò Veneto 4.0", hanno annunciato di essere al lavoro per organizzare una grande iniziativa di solidarietà alla quale saranno chiamate a partecipare le oltre 124mila tose. Per il fatidico incontro l'appuntamento è rinviato a data da destinarsi.



Lo stesso presidente Luca Zaia non ha mancato di citare la pagina Facebook ideata da alcune amiche della provincia di Belluno durante una delle ultime conferenze stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera.

