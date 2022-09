Malore sul Lagazuoi: escursionista statunitense recuperata con l'elicottero

PIEVE DI CADORE - Attorno alle 10.20 di questa mattina, 18 settembre, la Centrale del 118 è stata attivata per un'escursionista colta da malore, mentre si trovava in compagnia all'altezza di Forcella Lagazuoi. La 54enne di New York, che aveva accusato svenimento, nausea e vertigini improvvise, una volta valutate le sue condizioni è stata recuperata in hovering dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore e trasportata all'ospedale di Belluno per le dovute verifiche.