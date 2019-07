Lazio, inizia il ritiro: la squadra arriva ad Auronzo di Cadore

di Valerio Cassetta

AURONZO (Belluno) - Entrano uno alla vola in hotel, facendosi largo tra la folla. I giocatori della Lazio, arrivati ad Auronzo di Cadore in provincia di Belluno per il ritiro estivo, sono accolti dall’abbraccio dei tifosi. Tante le famiglie e i bambini presenti, che attendono il pullman della squadra con sciarpe e bandiere.Sono 25 i convocati da. Proto, Guerrieri, Adamonis e Alia i portieri. Acerbi, Jorge Silva, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Vavro e Wallace i difensori. André Anderson, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic e Parolo i centrocampisti. Adekanye, Caicedo, Correa e Immobile gli attaccanti. Tagliati fuori Casasola, Djavan Anderson, Rossi e Durmisi (in uscita verso il Besiktas). Badelj e Strakosha si aggregheranno rispettivamente il 15 e il 19 luglio, mentre Bastos, reduce dal impegni in coppa d’Africa, farà solo il ritiro di Marienfeld in Germania.Assente anche Stefan Radu, che nei prossimi giorni potrebbe raggiungere il ritiro, probabilmente lunedì sera.