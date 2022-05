AURONZO DI CADORE - Praticamente per tutto il mese di luglio Auronzo di Cadore si tingerà ancora dei colori biancocelesti della Lazio. Difatti la permanenza laziale di 10-15 giorni sarà allungata di una settimana in quanto nel ritiro dolomitico non solo ci sarà la prima squadra, ma anche quella femminile e l’under 18.

LA SPESA

È quanto annunciato, pur senza entrare nei particolari dal vicesindaco ed assessore allo sport del Comune cadorino, Enrico Zandegiacomo Seidelucio, a seguito della richiesta nel consiglio comunale di chiarimenti sulla spesa per il ritiro di società sportive professionistiche nella vallata che si aggira sui 480 mila euro.

DATE DA DEFINIRE

«È ancora tutto da definire – ha ancora in sintesi risposto Enrico Zandegiacomo Seidelucio – se non altro in base al calendario e agli impegni per il campionato mondiale di calcio in Qatar». I calciatori e le calciatrici di Lotito troveranno anche lo stadio del Rodolfo Zandegiacomo De Zorzi con l’impianto d’illuminazione rinnovato con luci led ed esteso al piazzale antistante la palestra e alla strada d’ingresso al complesso sportivo. Verrà messo mano anche al tappeto erboso con la dotazione dell’impianto d’irrigazione e del relativo drenaggio. Per l’assessore il campo di gioco sarà a livello della massima serie.

IL TEST EVENT

Altro evento che caratterizzerà l’estate nel mese di luglio e a cui sono stati destinati 190 mila euro è il test event delle regate internazionali di canoa e kayak di velocità in vista dei campionati mondiali junior ed under 23 del prossimo anno. Per la manifestazione già si annuncia un’ampia partecipazione straniera oltre che nazionale. Il tutto per l’Amministrazione civica auronzana rappresenta il maggiore volano economico per Auronzo.

TURISMO IN CRESCITA

Vengono così riportati i dati ufficiali sulle presenze turistiche che risultano in costante crescita se fatta eccezione nel 2020 a causa della pandemia di Covid 19. Difatti Auronzo si posiziona al secondo posto nella Provincia di Belluno, subito dopo Cortina d’Ampezzo, con le presenze salite da 279mila 482 del 2016 alle 318mila 31 del 2018 e 316mila 453 del 2019, mentre gli arrivi dai 74mila 788 del 2016 sono passati ai 93mila 897 del 2019.