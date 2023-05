BELLUNO - Sono oltre una ventina le posizioni aperte con possibilità di lavoro presso l'azienda Ulss Dolomiti. Ha attirato tanto interesse in particolare il bando di ricerca di 5 autisti per ambulanze: quello che ha lasciato però perplessi perché di fatto esclude tutti quei volontari che guidano mezzi della croce rossa e ambulanze di associazioni da anni. Puoi fare un concorso se da 5 anni lavori con pubbliche amministrazioni o privati nel medesimo profilo professionale, ovvero come autista, ma non se hai fatto l'autista di ambulanza volontario. In ogni caso se si hanno i requisiti richiesti (ovvero 5 anni di esperienza in un'azienda) la scadenza per presentare domanda al bando per operatore tecnico specializzato autista di ambulanza è il 22 maggio 2023.



Lavoro, i concorsi in Sanità

Gli altri concorsi indetti da Azienda Zero sono tutti per personale sanitario e medici con scadenza 18 maggio: per 1 posto per Logopedista, 2 posti per dirigente medico nella disciplina di Neurologia, 2 posti per dirigente medico nella disciplina di Psichiatria, 4 posti per dirigente medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia. Poi 1 posto per dirigente medico nella disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (scadenza 22 maggio) 1 posto per dirigente medico nella disciplina di Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi chimico-cliniche e microbiologia), anche questa domanda deve arrivare entro il 22 maggio. Si cercando poi 4 tecnici specializzato - magazziniere: domande entro il 1 giugno. E sempre entro quella data: 1 posto per dirigente medico nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base.



Per informazioni e per consultare i bandi di concorso, è possibile accedere alla pagina dedicata di Azienda Zero QUI. Sul sito www.aulss1.veneto.it nella sezione "Concorsi e Avvisi" sono disponibili, inoltre, tutti gli avvisi pubblici attivi per varie posizioni a tempo determinato.