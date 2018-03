I paesi restano senza medici: nell'Usl 1 Dolomiti ne mancano 23

di Alessia Trentin

BELLUNO -. Nel territorio dell'. È il conto fatto dall'azienda sanitaria aggiornato a questo mese. E le zone carenti non sono solo quelle della parte alta della provincia, anzi. La Valbelluna sembra soffrire quasi di più dei comuni di montagna. «Non significa che ci siano 23 ambulatori scoperti spiega il direttore generale Adriano Rasi Caldogno -, significa che ci sarebbe spazio per l'inserimento di altri professionisti. Il problema c'è e in futuro non potrà che peggiorare se non si corre ai ripari».Nel distretto di Feltre ci sono 4 posti vacanti nell'ambito Cesiomaggiore, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico e Sospirolo dove, però, un posto è garantito con un incarico provvisorio. Anche l'ambito Feltre, Pedavena, Seren del Grappa, Alano di Piave, Quero-Vas conta 4 posti vacanti e qui, al momento, non sono in atto procedure per affidamento di incarichi provvisori...