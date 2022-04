BELLUNO - Da disoccupate o inoccupate a imprenditrici grazie al progetto Enrosadira. Con coraggio venti donne – tra i 30 e i 50 anni - hanno preso per mano la proposta del Centro Consorzi che ha permesso loro di provare a concretizzare un sogno. Trasformando un’idea, una passione, una personale competenza in lavoro. Magari ripartendo dopo anni dediti solo a crescere i figli o un licenziamento.

LA FORMAZIONE

Sei di loro – dopo il corso con 80 ore di formazione, più altre di accompagnamento al business, durato tutto il 2021 – hanno già raggiunto l’obiettivo: « C’è chi ha deciso di fare subito il salto, chi, invece, sa di essere nella direzione giusta, ma preferisce aspettare, noi le abbiamo aiutate tutte nel loro piano di marketing, seguite anche nel business », è la precisazione di Antonella Tormen del Centro Consorzi ieri alla presentazione nella sala dell’UrbanHub, alla presenza delle partecipanti ad Enrosadira e della presidente di BellunoDonna, Anna Cubattoli . « Le donne sono duttili – il commento di Cubattoli - sanno come trasformare una capacità personale in mestiere » .

LA SFIDA

Ad essersi messe in gioco con Enrosadira, progetto finanziato dalla Regione Veneto per azioni di potenziamento femminile nel mondo del lavoro 15 bellunesi (sulle 20 che hanno superato la selezione attivata dal Centro Consorzi) più altre apprendiste imprenditrici da Vicenza, Venezia, Treviso. Questi i loro nomi: Shana Barros, Adriana Campo Bagatin, Elisa Canaglia, Veronica Da Campo, Irene De Pellegrin, Ketty Dei Svaldi, Francesca Deon, Valentina Facen, Alessandra Perotto, Marica Prete, Veronica Maccatrozzo, Giulia Marchioni, Giovanna Maugeri, Elisa Meneghin, Olga Norkina, Francesca Santin, Sara Simonetti, Barbara Puel, Marica Tozzato, Monica Ziliotto. A dare i contorni della strategia sono le parole di Michele Talo, presidente del Centro Consorzi di Belluno: « Mi ha colpito la diversità delle proposte progettuali e l’empatia tra partecipanti, docenti e collaboratori al progetto Enrosadira » . Quindi l’augurio: « Questo è un momento finale, ma oggi è anche un inizio ».

I NUOVI MESTIERI

I progetti imprenditoriali riguardano vari ambiti. Dal “Vintage restyling” che vuole portare a vita nuova tutto ciò che è vecchio, al “Gelso di Valentina”, nucleo di una azienda agricola sostenibile. Poi c’è chi pensa a dare forma, in futuro, a “ Riordino”, per organizzare spazi e tempi, o al bed&breakfast per rigenerasi. E ancora: “Di bene in meglio” ha lo scopo di organizzare gruppi di costellazioni familiari, con “Food” ci si occupa di igiene degli alimenti per piccoli produttori, in “Numerata” emerge tutta la passione per borse di cuoio. “In montagna con Irene” mette sul piatto anche l’esperienza su piante officinali, “Sara” realizza zainetti in tessuto. C’è l’Asd denominata “La butto in vacca”, “Neko Insonnia” punta alle illustrazioni, si commercializzano carne e uova all’ “L’oca coraggiosa”. E forse, entro l’anno, a Belluno arriverà una Escape Room.

LE CORAGGIOSE