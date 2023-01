LAMON - Posato un nuovo tassello per la realizzazione della Pala Rossa, il tunnel di collegamento fra il Primiero e il Bellunese: Veneto Strade ha in queste ore appaltato i lavori al Consorzio stabile europeo costruttori scarl con sede a Perugia. Secondo il cronoprogramma, la consegna dei lavori è prevista per il mese di febbraio con l'ultimazione entro la primavera del 2025.



UN GRAN PASSO AVANTI

«È una giornata storica per tutti noi» afferma con grande soddisfazione il sindaco di Sovramonte Federico Dalla Torre. Resta però il nodo dell'aumento dei costi delle materie prime che ha fatto lievitare di 4 milioni di euro il costo complessivo dell'intervento.



IL PROGETTO

Un'opera attesa da anni, necessaria per mettere in sicurezza un tratto di strada (quella che collega il Feltrino al Primiero) stretto e pericoloso ma fondamentale per l'economia di due territori. Da sempre infatti il legame tra il Primiero ed il feltrino, ed in particolare con i comuni di Sovramonte e Lamon, è molto stretto per questo è necessario creare infrastrutture sicure e che permettano spostamenti veloci. Entrando brevemente nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di tunnel lungo 950,24 metri, dei quali 103 in galleria artificiale.



L'AGGIUDICAZIONE

Come detto, Veneto Strade ha in queste ore reso nota la chiusura della procedura di appalto per la realizzazione della galleria. Alla gara vi hanno partecipato sei concorrenti ma, alla fine, ad aggiudicarsi i lavori è stato il consorzio stabile europei costruttori scarl con sede a Perugia che ha offerto un ribasso del 9,176%. Appaltati i lavori ora il cantiere può partire. Nel mese di febbraio saranno consegnati materialmente i lavori che vedranno una prima fase in cui verrà realizzato un bypass, una viabilità alternativa necessaria per non dover chiudere il collegamento tra il feltrino ed il Primiero. Fatto questo si partirà con la realizzazione dell'opera vera e propria che dovrebbe concludersi entro la primavera del 2025, salvo imprevisti.



I COSTI

Il quadro economico iniziale era di 25 milioni di euro, finanziati per nove milioni dalla Provincia autonoma di Trento, otto da parte di Anas e otto dal Fondo per i Comuni di confine. Nelle scorse settimane però Veneto Strade ha comunicato che, a causa dell'aumento dei costi delle materie prime, mancherebbero all'appello 4 milioni di euro. Sarà da capire se queste risorse saranno coperte dall'ente gestore della strada, dal Ministero o se sarà necessario attingere ancora al Fondo comuni confinanti.



LE REAZIONI

«L'aggiudicazione dei lavori era un momento atteso con ansia racconta il sindaco di Sovramonte Federico Dalla Torre in quanto sono ben 22 anni che si parla di quest'opera. Una galleria che è fondamentale in quanto permetterà di risolvere una criticità importante, sia dal punto di vista della sicurezza sia anche per il miglioramento della vita di molti cittadini che lavorano in Primiero e che potranno quindi accorciare i tempi di trasferimento. Insomma, è davvero una giornata storica per tutti». Ora la parte alta del Feltrino attende la nomina del nuovo presidente del Fondo comuni confinanti da parte del Governo, così da poter sbloccare i progetti in stallo tra cui la ciclabile dell'alta Val Cismon. «Si tratta sicuramente di un traguardo importante, ma non è raggiunto afferma il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan -. Da un lato infatti si tratta di un'opera utile per la zona e testimonia come i fondi destinati ai comuni confinanti riescano in parte a colmare il gap economico che c'è con il Tentino. Dall'altra credo sia giusto riflettere sul finanziamento di quest'opera: è corretto che si utilizzino questi fondi per questo tipo di interventi? Dove stanno i proprietari e i gestori delle strade?».