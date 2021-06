Lavaredo Ultra Trail al tedesco Namberger: primo a Cortina dopo 120 chilometri in 12 ore

CORTINA Vittoria con record per il tedesco Hannes Namberger, che ha dominato La Sportiva Lavaredo Ultratrail. Anche nella gara più attesa, inserita nella lunga fine di settimana sulle Dolomiti d'Ampezzo e delle valli vicine, è stato dunque ritoccato il tempo, così come era accaduto sulle altre distanze, i giorni precedenti. Namberger ha percorso 120 km, con 5.800 metri di dislivello positivo, in poco più di 12 ore (12h02'12). È partito dal centro di Cortina alle 23 di venerdì ed è tornato sotto il campanile poco dopo le 11 di sabato, al termine di un giro che l'ha portato al Col Rosa, lungo la Val Padeon, sotto il Cristallo, alle Tre Cime di Lavaredo, per tornare da Carbonin e Cimabanche, Gotres e Lerosa, per risalire la Val Travenanzes sino al passo Falzarego, Averau e Giau, Mondeval e Croda da Lago.

LA SVOLTA Il confronto fra il tedesco e lo spagnolo Andreu Simon Aymerich è durato per oltre 105 km, sino ai 2.300 metri di forcella Giau, dove inizia l'altopiano di Mondeval. A quel punto, pochi passi dopo il controllo cronometrico, mentre viaggiavano appaiati, l'iberico si è fermato, colto da un'indisposizione, lasciando via libera alla corsa di Namberger verso l'ultima salita di forcella Ambrizola, prima della lunga discesa da Croda da Lago al centro. Il vantaggio iniziale di 3 minuti è cresciuto sino a 7, sul traguardo, dove Namberger è stato accolto dal pubblico in festa, ricambiato con divertenti inchini e applausi dell'atleta bavarese di Ruhpolding. Aymerich ha chiuso, stremato, in 12h09'13; ha completato il podio il norvegese Sebastian Krokvig, terzo già nel 2017. «È stato sempre un sogno per me essere qui e il sogno si è avverato, con una fantastica vittoria. Ho fatto gara parallela con Aymerich, aprendo poi il gas nell'ultima parte in discesa. È andata davvero bene», ha dichiarato Namberger.

DE GASPERI SESTO Marco De Gasperi, il primo azzurro, ha chiuso al sesto posto la sua prima esperienza alla Lut: «Su queste distanze mi definisco uno studente impreparato e dunque sono partito accorto - spiega il più volte iridato della corsa in montagna - nei primi km ero fuori dai venti, poi salendo verso il passo Tre Croci le gambe andavano bene e ho cominciato a risalire posizioni verso Misurina e poi al rifugio Auronzo. A questo punto l'obiettivo è diventato il quinto posto ma uno sbaglio di percorso a un bivio mi è costato quei pochi minuti che mi hanno relegato in sesta posizione. In ogni caso, sono soddisfatto: ci tenevo a esserci e ci sono stato, da protagonista».

BRAVISSIMA BARBARA Tra le donne bella vittoria francese Camille Bruyas, che ha fatto gara solitaria, per imporsi con il tempo di 14h06'16, precedendo la statunitense Katie Schide (14h28'21) e la svedese Mimmi Kotka (14h51'09). Prima italiana un'atleta di casa: l'ampezzana Barbara Giacomuzzi, ex azzurra dello sci di fondo, che ha chiuso undicesima.

ULTIMO CANCELLO ORARIO Gli ultimi atleti della Lut hanno viaggiato tutta la notte, sino all'ultimo cancello orario, fissato per stamattina alle 5, al traguardo di corso Italia, 30 ore dopo la partenza.

MARTINA STREPITOSA Sabato si è corsa anche la seconda edizione della Ultra Dolomites, che quest'anno è partita da Sesto, in Val Pusteria, coinvolgendo nell'organizzazione anche la provincia di Bolzano. Sul percorso di 80 chilometri, con 4.100 metri di salita, hanno vinto Marek Causidis della Repubblica Ceca e la cadorina Martina Valmassoi, protagonista di uno straordinario record scialpinistico un paio di mesi fa sull'Agudo, ad Auronzo. Causidis ha vinto con il tempo di 8h10'26, davanti allo spagnolo Mario Olmedo e al trentino di Christian Modena. Martina Valmassoi è arrivata al traguardo dopo 9h21'11.

PRIMO BILANCIO MOLTO POSITIVO Simone Brogioni, che guida la macchina organizzativa insieme a Cristina Murgia, traccia già un bilancio entusiastico: «Ci riempie di soddisfazione aver visto tanta gente, soprattutto tanti stranieri, a Cortina: sembrava utopistico, soltanto pochi mesi fa. È una rinascita, un voler ricominciare, anche a Cortina. Questi sono veri appassionati di montagna: ci piace portarli a Cortina, vista talvolta come elitaria. Invece a noi piace far vivere, a queste persone, i sentieri, i luoghi più belli della conca. Ci siamo riusciti grazie a enti, associazioni, aziende - conclude Brogioni -, ma soprattutto ai volontari, stupendi, a centinaia, che ogni anno ci mettono la passione, perché sentono che questa gara è loro».