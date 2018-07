Sconfitta dal male, Lara se ne va lasciando tanti sogni e progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BELLUNO - Aveva 47 anni e tanti progetti. Manon ce l’ha fatta, si è spenta giovedì mattina attorno alle 11 nella camera di Casa tua 2 che l’ospitava da qualche giorno. Il male che l’aveva travolta nel 2012, un tumore al seno da cui era stata operata e che le aveva imposto una via crucis di cure tra Feltre, Milano e altri centri, alla fine se l’è portata via. «Lascia un grande vuoto – le parole commosse della sorella Sonia Lorenzi, nota psicoterapeuta -, era una donna piena di vita, era elegante, sportiva, piena di amici. Aveva 41 anni quando le fu diagnosticato il male, non si è mai persa d’animo e ha lottato come una guerriera».