LAMON - “A tavola nel Feltrino: il fagiolo”, un ritorno alla grande dopo lo stop per la pandemia che ha ridimensionato le aspettative di Comune, Pro Loco e del Consorzio del prezioso baccello igp. Il taglio del nastro della 31.ma edizione della “Festa del fagiolo” ieri mattina - 17 settembre - in sala Gaio a Lamon alla presenza di numerose autorità anche per la consegna dei premi “Facen” al volontariato e “Il Gazzettino” all’imprenditoria dell’altopiano.



IL SINDACO

A “tessere la trama” il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan, che si è trovato dopo pochi mesi di esperienza amministrativa tra le mani la macchina organizzativa della Fiera immagine dell’Altopiano di Lamon. «Le considerazioni da fare sono queste - ha spiegato il primo cittadino - la “Fiera del Fagiolo” rimane coerente con lo spirito con cui è nata. I lamonesi hanno il senso di partecipazione, allora fu quella di raccogliere fondi per la casa di riposo Casa Charitas. I soldi sono il principale sostentamento per attività e opere. Qua a Lamon abbiamo molte associazioni che operano. Vengono fuori da un periodo brutto. Esse riescono a mettersi in gioco anche con i proventi che raccolgono con “A tavola nel Feltrino: il fagiolo”. È la Festa dei Lamonesi. Sentire quest’aria frizzante che ci cambia il senso del vivere dopo due anni di limitatezza in molti campi. Ci dà un’altra prospettiva e voglia di crescere anche con la “Fiera del fagiolo”. Non è una sagra, non è un mercato. Si va dentro per mangiar e per comperare. Ha al centro il prezioso baccello. È il nostro prodotto, che non è tuttavia l’unico». Il sindaco ha concluso: «È comunque la nostra grande bandiera testimone che noi siamo una comunità baricentrica e di eccellenza. Siamo baricentrici anche nell’ospedale di specialità. Il fagiolo è uno spaccato della nostra comunità che ci fa lamonesi».

I PREMI

Sul palco della Sala-Teatro si sono alternate molte autorità. Si è passati poi alla consegna dei premi. Il premio “Facen è andato al Gruppo Alpini di Lamon capeggiato da Italo Poletti per il loro grande impegno profuso sempre a vantaggio della comunità lamonese e nel ravvivare i picccoli borghi. Il premio “Il Gazzettino” alla commerciante Agnese Tommasini per il negozio di alimentari e altri prodotti tenuto aperto nella frazione di Arina. Negozio che risale ad un data assai antica, ancora all’Ottocento e forse anche prima. Per un certo periodo aveva gestito anche un molino in Val Senaiga oggi non più in funzione. Coadiutore di Agnese il marito. È una maniera attiva per fare vivere una frazione che tuttavia ha anche un bar e un gruppo alpini, l’ufficio postale.

LA MOSTRA

Dopo l’inaugurazione della rassegna si è passati all’apertura nella sconsacrata chiesa seicentesca con importanti decorazioni e quadri in San Daniele della mostra ’Ente Parco Paneveggio-Pale di San Maertino, illustrata. È stata presentata dal capo ufficio stampa del Parco Walter Taufer. Si tratta di una documentazione con foto e disegni della trasformazione dell’area dei ghiacciai delle Pale di San Martino avvenuta in questi ultimi decenni in particolare.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi la Fiera di Lamon continua dalle 9 fino a sera con gli stand gastronomici con la Mostra Mercato del Fagiolo organizzata dal Consorzio sulla piazza del municipio, Alle 10 Musica Country in via Cavalieri Vittorio Venteo- area animali. Messa alle 10in Duomo. Alle 10,45 sfilata ed esibizione del Corpo Musicale Folkloristico del primiero. Ore12 RiSHOW , spettacolo per bambini davanti al municpio. Nel pomeriggio Gruppo Folkloristico Danzerini di Aviano sulla piazza del municipio, al termine spettacolo per bambini, e poi musica dal vivo. Quindi Gnuco Apen Sgnapa Band, e in via Trento-Trieste la Bottaro Caneva Sound. Alle 18,30 si conclude con gli stand gastronomico.

L’IMPEGNO

Hanno contribuito molto attivamente la Pro Loco presieduta da Ruben Faoro e per il servizio dd’ ordine gli Alpini Ana e la Pretezione Civile e l’Associazione Carabinieri.