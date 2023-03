LAMON - Al Centro servizi Casa Charitas di Lamon si sono registrati quattro compleanni ultra centenari negli ultimi sei anni, due solo in questo mese di febbraio. Uno, poi, davvero illustre con un’anziana che ha spento ben 107 candeline. La struttura tutta non può che esserne felice e festeggiare questi compleanni che riempiono tutti di gioia e che sono sintomo che nel territorio dell’altopiano si vive bene.

STRUTTURA FORTUNATA

Nel corso degli ultimi anni al centro servizi Casa Charitas di Lamon si sono festeggiati una serie di compleanni di centenari e ultra centenari. A raggiungere questo ambito traguardo tutte donne, segno che il genere femminile è più “resistente” di quello maschile. Snocciolando qualche dato, dal 2018 sono state quattro le anziane che hanno festeggiato in struttura, due originarie di Lamon e due di Feltre. La donna più longeva aveva spento ben 107 candeline. Come confermato dai numeri, non si annoverano, invece, uomini che abbiano raggiunto il secolo di vita: all’uomo più longevo, comunque, mancavano pochi mesi allo spegnimento delle 100 candeline.

GLI ULTIMI COMPLEANN I

Attualmente a spegnere le candeline per il superamento del secolo di vita sono state due donne che hanno festeggiato a febbraio: Angela Rosa Da Rugna, ospite presso la struttura dal 2018 e Giuseppina Cecchin ospite dal 2022, le quali hanno compiuto rispettivamente 103 e 102 anni. Come spiegano dalla struttura, la vita delle due signore è stata caratterizzata dal buon carattere, dalla generosità e dal sorriso, che non sono mancati nemmeno il giorno dei festeggiamenti nella festa di gruppo, allietati anche dalla presenza dei familiari, delle autorità comunali e dal direttore della struttura » Il segreto per una vita longeva? « Sembra che la fede, la dedizione al lavoro e l’amore per la natura siano le basi per una lunga vita » sottolineano ancora dalla Casa residenziale. Oltre a loro due, al momento, non vi sono altri centenari o ultra centenari.

