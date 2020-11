BELLUNO - Passo Giau sempre più rappresentativo delle Dolomiti nel mondo. Tra i valici più amati e immortalati dagli appassionati di montagna, è diventato negli anni location privilegiata per spot pubblicitari e set fotografici. E rientra in quest'ultimo ambito l'esempio più recente di promozione: a firmarlo è stata la Lamborghini, casa automobilistica italiana tra le più apprezzate a livello internazionale. "Un abbinamento d'eccellenza - il commento dell'assessore al turismo di Colle Santa Lucia Maurizio Troi -: uno di stampo naturalistico e l'altro motoristico-tecnologico".

IL PROGETTO L’iniziativa “With Italy, for Italy – 21 views for a new drive” vuole contribuire a valorizzare e dare un segnale di impulso all'Italia in questo periodo di emergenza Covid 19. "Si tratta di un progetto fotografico - viene spiegato dal quartier generale Lamborghini a Sant'Agata Bolognese - che celebra le bellezze dell’Italia, esaltandone le qualità e l’identità competitiva attraverso le sue venti regioni". La "casa del toro" ha convocato venti tra i maggiori talenti della fotografia italiana, chiamati a interpretare l’unicità e l’eccellenza appunto delle venti regioni italiane - più la città di Palermo - insieme ad altrettante Lamborghini. "Un viaggio simbolico - viene spiegato - concepito come atto di amore di un’azienda verso il proprio Paese, nell’intento di far emergere quanto di straordinario custodiscono i suoi territori".

IL VENETO In questo percorso cultural-promozionale, destinato a solcare gli oceani assieme alla pubblicità Lamborghini e già avviato attraverso i propri social media, il Veneto è rappresentato dalle immagini della laguna di Venezia e del passo Giau. Ambiti immortalati dal fotografo Marco Valmarana assieme a una Countach 25° Anniversario, tra le vetture più iconiche della storia di Lamborghini, caratterizzata da un'eleganza aristocratica e da un fascino senza tempo. “Per noi“ With Italy, for Italy” è un progetto di grande valore culturale e sociale - afferma Katia Bassi, responsabile marketing Lamborghini - Siamo ancora in un periodo di emergenza in cui l’Italia sta affrontando un periodo molto difficile e sarà costretta a confrontarsi con sfide importanti. In questo contesto abbiamo sentito una forte responsabilità e deciso di mettere al servizio del paese la forza del nostro marchio, icona del Made in Italy, e la potenza dei nostri canali di comunicazione, per aiutare attraverso il talento di artisti italiani a valorizzare l’Italia a livello globale". "Un vero matrimonio di stile - sottolinea il fotografo Valmarana - celebrato tra i paesaggi dolomitici del passo Giau con le sue viste mozzafiato e nella laguna di Venezia con le sue magiche isole".

LA SODDISFAZIONE "Ho visto gli scatti di Valmarana dedicati alla Lamborghini al passo Giau - dice l'assessore al turismo Maurizio Troi - e che dire? E' l'abbinamento perfetto di due eccellenze: quella naturalistica-dolomitica del nostro valico - condiviso con il Comune di San Vito di Cadore - e quella strettamente legata alla tecnologia motoristica e al design di altissimo livello. Il passo Giau si rivela per l'ennesima volta luogo del cuore per tanti soggetti, a dimostrazione di come sia il passo più bello delle Dolomiti".

