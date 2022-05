SAN VITO - Stavolta tocca al lago di Mosigo. Il lago di San Vito di Cadore sui social è diventato pusterese ricevendo decine di migliaia di like e quasi 70mila visualizzazioni. Il sindaco di San Vito Emanuele Caruzzo prontamente informato non si scopone più di tanto: «Non siamo secondi a nessuno, le nostre bellezze paesaggistiche sono uniche, potrebbe essere che sono gelosi...». Forse perché Mosigo con il suo chalet sono stati preferiti alle location altoatesine che hanno fatto il successo delle serie televisiva Un passo dal cielo, è possibile come probabile è che si tratti della solita svista o peggio dell'ennesima leggerezza. E così a pochi giorni dallo scippo del Monte Rite, con Pelmo a fare da sfondo, sempre ad opera dei vicini stavolta tocca al lago di Mosigo, ma chi di social ferisce...di social perisce. Le reazioni negative non si contano, le più leggere inviano a studiare meglio la geografia ma c'è anche chi invoca una regia per un marketing serio per la montagna veneta. E chi dice «basta con questa Val Pusteria che si prende cose non sue, il lago di Mosigo è a San Vito di Cadore in provincia di Belluno». Ed è lo stesso sindaco Caruzzo che puntualizza: «Il lago di Mosigo è in comune di San Vito, in provincia di Belluno, in Veneto: più chiaro di così». Lago che sarà ancora una volta protagonista della fiction televisiva le cui riprese sono annunciate fra fine agosto e settembre per arrivare su Rai Uno la prossima primavera; in queste giornate si sta girando il film che invece sarà nelle sale per Natale e il lago sarà una delle location scelte dal regista Francesco Patierno e del produttore delegato per Notorious Pictures di Guglielmo Marchetti.