AURONZO - Il lago di Misurina perde, l’opposizione chiede chiarimenti: bilancio non solo sotto l’aspetto strettamente economico quello che è stato in discussione nel più recente Consiglio comunale di Auronzo, ma anche l’occasione per la formulazione di quesiti e osservazioni da parte della minoranza su alcuni aspetti dei provvedimenti amministrativi adottati dalla compagine di Dario Vecellio Galeno.



IL LIVELLO

È il caso del lago di Misurina: nella scorsa estate il suo livello si era abbassato vistosamente, vuoi per la siccità, ma soprattutto per una consistente perdita da una falla sulla sponda sud del celebre specchio d’acqua dolomitico. Nell’autunno scorso, come ha riferito il consigliere comunale delegato Nicola Bombassei, c’è stato da parte di una ditta milanese un primo intervento di impermeabilizzazione per una spesa di circa 70 mila euro. Però il provvedimento non è stato risolutivo e con una riduzione delle perdite stimata nel 60-70 per cento. Per questo motivo per Nicola Bombassei è necessario un’ulteriore azione prima che inizi la stagione estiva: «Stiamo cercando – ha affermato Bombassei - di approntare un intervento di somma urgenza. Non sarà semplicissimo, ma abbiamo interpellato il professionista per rifare l’intera sponda. Lavori che inizialmente sono stati preventivati sul milione e 200 mila euro, poi divenuti addirittura 2 milioni prevedendo anche il rifacimento del tombotto sotto il parcheggio della seggiovia di Col de Varda. Per velocizzare il tutto ho chiesto la possibilità di intervenire solamente nell’area dove insiste la palazzina e dove sembra ci sia la perdita più ingente. In questo caso la spesa sarebbe di 200mila euro».



I PARCHEGGI

Sempre per quanto riguarda l’area di Misurina Tatiana Pais Becher ha chiesto lumi sulla deliberazione delle tariffe dei parcheggi ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo per cui c’è l’esenzione del pagamento tra le 18 e le 24 dello stesso giorno, quando c’è un regolamento approvato nel 2021 per cui il pagamento insiste in tutte le 24 ore in contrasto con il regolamento stesso. Si è poi chiesta se questa modifica non sia peggiorativa per il Comune vuoi nei confronti delle sue casse, considerato che l’estate scorsa si è registrato un aumento degli introiti, vuoi per il fatto che dalle 19 alle 24 possono salire liberamente camper e auto per ridiscendere in tale orario gratuitamente. Sempre di risposta Nicola Bombassei ha concordato sulla necessità di cambiare il regolamento. Quanto alla durata del ticket, diversamente da prima che scadeva alle 24 del giorno d’emissione, questo ora avrà la durata di 24 ore. Esemplificando, se uno acquista il biglietto alle 18, questo sarà valido fino alle 18 del giorno successivo.