Mai più auto, corriere, camper e moto in sosta a un passo dal lago di Misurina

di Gianfranco Giuseppini

AURONZO - Mai più auto, corriere, camper e moto in sosta a un passo dalle verdi acque del lago di Misurina: il Comune accelera sul fronte dei posteggi interrati e definisce i dettagli di un progetto destinato a restituire al bacino ai piedi delle Tre Cime un aspetto più consono all'ambiente che lo circonda. Il primo cambio di rotta rispetto alle ipotesi avanzate dalla precedente giunta riguarda il numero dei posteggi: non si ragiona più su un unico grande contenitore, ma su tre più piccoli situati rispettivamente in zona Col de Varda, dalla parte di Malga Musurina verso il monte Popena e un terzo all'imbocco nord, quello che si trova vicino al bivio con la strada che sale alle Tre Cime.