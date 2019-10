Il lago del Corlo si svuota e spunta una lunga distesa di erba verde /Come era e com'è oggi

di Valerio Bertolio

ARSIÈ (BELLUNO) - La lungavisibile suldal ponte di Arsiè è il risultato della, il programmato prelievo di acqua che punta a mantenere basso il livello del bacino per prevenire le possibili conseguenze di forti precipitazioni tipiche di questo periodo autunnale. Aver ottenuto lo slittamento dal 10 settembre a metà ottobre come data d'inizio della laminazione per il sindaco di Arsiè Luca Strappazzon è una sorta di vittoria, visto che solo un anno fa lo spettacolo del lago in secca un paio di settimane prima aveva ripercussioni anche sull'immagine turistica del sito, con molti visitatori ancora presenti.«La laminazione terminerà il 15 novembre con la fine del pericolo piogge -spiega il sindaco- poi sopra i 2000 metri cadrà la neve, una sorta di riserva idrica per l'estate: il suo scioglimento infatti garantirà la nuova crescita del livello del lago che a sua volta potrà rilasciarne al Brenta senza rischi».