Olivia Bonetti

CASAL DI ZOLDO (BELLUNO) -spietati mercoledì sera a. I malviventi, forse una banda di tre uomini, hannounadopo averche c’era dentro. Un terranova femmina di 10 anni e mezzo, “Birka”, che non ha avuto nemmeno il tempo di abbaiare. L’animale si è salvato, ma gli ori che c’erano in casa no. I malviventi hanno rubato anche ildel piccolo-residente di 8 anni che era fuori con la mamma dal dentista. «Fortunatamente non erano in casa - racconta lo zio Andrea De Feo, proprietario dell’appartamento al piano inferiore della palazzina - e fortunatamente per il ladri non c’ero io. Non so come avrei reagito».Una rabbia comprensibile per De Feo, artigiano-falegname 35enne zoldano che da 4 anni sta lavorando con tanti sacrifici alla ristrutturazione della casa, a Casal, 17. Il suo appartamento al piano terra ancora non è terminato. La