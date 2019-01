Il ristoratore sta spalando la neve, i ladri ne approfittano e gli svaligiano casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LONGARONE - «Mio marito stava spalando la neve e isono entrati a ripulire casa». È il racconto di Isabella, la moglie di, titolari dell'omonimo ristorante di via Roggia a Longarone. I ladri hanno approfittato della chiusura per ferie dell'hotel e del giorno di neve per andare a rubare a casa De Bona dove hanno fatto razzìa di oro e soldi. Hanno rubato non solo alla famiglia di Luigi, ma anche a casa del papà. Quando i De Bona hanno scoperto il furto hanno chiamato i carabinieri: erano le 19 circa di lunedì sera. Sul posto sono intervenuti i militari di Longarone che hanno effettuato i rilievi del caso. Il bottino, ancora da quantificare con precisione, comprende oro e diverse centinaia di euro. «Non erano incassi dell'attività, che in questo periodo è chiusa. Erano soldi per le nostre spese quotidiane: li hanno presi persino dalle tasche dei pantaloni. E poi ci hanno rubato i ricordi di