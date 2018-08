Ladri in casa del lattoniere: via con gli incassi e i gioielli

di Olivia Bonetti

Quattro ore. Sono bastate ai ladri che hanno agito giovedì pomeriggio nella casa di Benedetto Bordignon, il lattoniere, in via La Cal, 31. Lì ha anche la sede della sua attività. L’artigiano è stato ripulito di contanti e soprattutto monili in oro, ricordi di famiglia. Si è accorto del furto quando è rientrato a casa, intorno alle 18 e ha chiesto aiuto ai carabinieri. Il danno, per quanto concerne solo la refurtiva, è di circa 3mila euro. Ma va messa in conto anche la finestra che è stata distrutta per entrare.