CESIOMAGGIORE - Colpo da 50mila euro ieri notte alla Nuova cicli Sanvido, in piazza del Commercio, 13 a Cesiomaggiore. Gli ignoti malviventi, con tranquillità, praticamente in centro paese, prima si sono impossessati del camioncino del supermercato Conad City, che è lì accanto e poi lo hanno caricato di biciclette rigorosamente a pedalata assistita. La scoperta del colpo solo ieri mattina: all’apertura del supermercato Conad di Soppelsa, il titolare si è accorto del mezzo rubato e anche di alcune biciclette lasciate a terra. È allora che ha avvisato il vicino, Roberto Cassol, titolare della Cicli Sanvido che ha fatto l’amara scoperta.

L’INTRUSIONE

«Quando sono arrivato - racconta Cassol - ho trovato la porta forzata e il sistema di allarme, inspiegabilmente, disattivato. Devo ancora capire come hanno fatto». Il negozio infatti, che aveva subìto un furto 7 anni fa, si era dotato di tutti i sistemi anti-intrusioni: dalla porta blindata, alle vetrine antisfondamento all’allarme che sarebbe dovuto scattare quando qualcuno cercava di entrare. «Una volta forzata la serratura - prosegue il titolare del negozio di bici - hanno scelto le due ruote più costose, tutte elettriche».

IL CARICO

Si sono presi 14 articoli: bici Colnago (con prezzi che arrivano anche a 10mila euro), Cannondale e infine le Giant. Tutte ebike con un valore medio di 5mila euro: solo quella che c’era in vetrina, che è stata presa dia ladri valeva 11mila euro. I malviventi hanno arraffato anche due scatoloni di materiale che era appena arrivato al rivenditore: cambi, comandi elettrici e altro per altri 5mila euro. Il totale del bottino è 50mila. Fortunatamente il titolare si era assicurato dopo l’ultimo furto del 2013. I malviventi hanno lasciato di fronte alla Conad altre 6 bici: ne avevano prese 20, ma non sonon riuscite a farle stare tutte nel camion di Soppelsa. Non si sa, al momento, se il mezzo sia stato ritrovato. Ovviamente delle bici non ci sarà più traccia.

IL “MERCATO”

Sicuramente quello di ieri era un furto mirato. Evidentemente preparato negli ultimi giorni: i ladri hanno evidentemente agito a colpo sicuro. Le biciclette elettriche, al pari delle bici da corsa o delle moderne mountain bike, sono oggetti ambiti dai ladri. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i furti in provincia, e in passato venne fermata dai carabinieri anche una banda che agiva nei camping. Anche in questo caso indagano i carabinieri: sono intervenuti sul posto a caccia di eventuali tracce lasciate dai responsabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA