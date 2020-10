ALANO DI PIAVE (BELLUNO) - Sono quattro, nella serata di sabato, i furti in appartamento andati a segno nel territorio comunale di Alano di Piave. Sull'accaduto indagano però i carabinieri del comando provinciale di Belluno, determinati a risalire quanto prima all'identità dei banditi. I raid in abitazione, che nell'ultimo periodo hanno comunque registrato un calo, sono tra i reati più odiosi perché - indipendentemente dal bottino - violano la sfera più privata delle famiglie.



La mappa. Secondo quanto ricostruito ad agire potrebbe essere stata la stessa persona o le stesse persone che nei giorni scorsi sono entrate in azione nella Valbelluna. Dopo aver forzato gli infissi i ladri hanno allungato le mani tra i cassetti di un'abitazione in via Dispersi di Russia. Un copione che si è ripetuto anche in via Pontini e in via San Vittore. Alla fine il bottino è di una manciata di monili in oro del valore di poche centinaia di euro per i ladri ma dal valore affettivo inestimabile per chi ne ha subito il furto. Toccherà ai carabinieri provare a risalire all'identità dei banditi che al momento non hanno né nome né volto. Ciò che è certo è che nei giorni scorsi hanno preso di mira anche altre abitazioni in zona e questo potrebbe bastare per permettere ai carabinieri, che stanno indagando, di circoscrivere con maggiore facilità il perimetro dei possibili sospetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA