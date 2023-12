FONZASO (BELLUNO) - Scassinano porte e finestre ed entrano in quattro abitazioni alla ricerca di ori e contanti: ladri all’opera nel tardo pomeriggio di mercoledì a Fonzaso. Notte movimentato nella frazione di Arten a Fonzaso. I ladri hanno infatti preso di mira il Fonzasino colpendo in quattro abitazioni di via Toigo e via Vignole. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno iniziato a perlustrare la zona e hanno organizzato un punto di controllo nella piazza del paese per cercare di intercettare i malviventi. Ladri che probabilmente hanno però il loro mezzo ben nascosto nella vegetazione mentre loro si muovono a piedi per poi scomparire nei campi dopo aver messo a segno o tentato di mettere a segno il furto. Un aspetto che verrebbe confermato dalle stesse vittime che raccontano come i ladri abbiano forzato le porte o le finestre poste sul retro delle case (quelle solitamente meno illuminate) e, una volta portato via tutto ciò che trovano, si dileguano nelle campagne e nei boschi.

Una zona, quella di Arten, già colpita lo scorso fine settimana, seppur in altre vie. Un periodo davvero nefasto da questo punto di vista per il Feltrino che sta registrando un vero e proprio raid in tutti i comuni. Ultimi, ma solo in ordine di tempo, quelli avvenuti a Pedavena una decina di giorni fa. Quello che preoccupa è che i ladri appaiono non curanti e disinteressati al fatto che possano o meno esserci i proprietari in casa. Scassinano la porta o la finestra e, se la casa è vuota entrano e svaligiano, mentre se dentro vi è il proprietario, scappano. Un modus operandi che non si è quasi mai registrata in maniera così preponderante negli anni passati.