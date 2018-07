Colpo alla Festa dell'Unità: i ladri fanno man bassa delle forme di formaggio

di Lauredana Marsiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONTE NELLE ALPI - Alla Festa dell'Unità di Pian Longhi, al Pus, nella notte tra sabato e domenica, sono arrivati quelli del formaggio duro, ma anche molle, perché assieme ad una buona quantità di saporito grana è spartito anche quello da piastrare e degustare con polenta. Ignoti si sono introdotti nella casetta allestita per la storica festa del partito che dal Pci si è evoluto in Pd, eper far fronte alla giornata di domenica, clou della convention politico-gastronomica che da decenni si svolge alle pendici del Nevegal, richiamando sempre molta gente anche se non di militanza Pd.