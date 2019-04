Ladri in fuga con un carico scottante... le forme di formaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BORGO VALBELLUNA - «Buondì,. Ovviamente paghiamo lunedì, quando abbiamo incassato i soldi dei biglietti». Peccato che secondo l'accusa si tratti di una. In due viaggi con il loro, undi San Zenone degli Ezzelini, Gioacchino Stallone, e un, Sergio Peterle,La vicenda, che risale al 2015, è finita ieri in aula davanti al giudice Edoardo Zantedeschi. Toccherà infatti al processo ricostruire come siano andate le cose. Secondo l'accusa i due si sarebbero finti degli appartenenti del Gruppo Antole, guidato dall'ex presidente della Pro loco del posto, e avrebbero chiesto alla latteria di Trichiana di avere un carico di formaggi da dare in premio alla lotteria. Primo carico da quasi cinquecento euro. Visto che era andata bene hanno pensato di replicare. Due giorni dopo sono tornati: «C'è stato un gran numero di preiscrizioni, ci serve altro prodotto».