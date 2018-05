© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo alla luce del sole. Un furto in pieno giorno, mentre gli addetti del “Consorzio revisioni Alpago” di Paludi stavano lavorando sulle varie macchine. È accaduto venerdì nella fascia oraria tra le 11.45 e le 15 circa. Gli ignoti hanno agito, non dando nell’occhio. Hanno “lavorato” con destrezza mentre l’attività era a pieno regime e sono riusciti a impadronirsi dell’incasso che era custodito negli uffici. Il presidente del Consorzio, Adone Peterle, ha immediatamente denunciato il fatto ai carabinieri. Il danno quantificato è di circa 3mila euro. Per i ladri però le ore sono contate vista la presenza di telecamere di videosorveglianza.