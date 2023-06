FELTRE (BELLUNO) - Hanno preso un sostegno in ferro di un ombrellone e con un colpo secco hanno spaccato la porta antisfondamento del Buffet della stazione rubando il fondo cassa e diversi pacchetti di sigarette. Il tutto in pochissimo tempo. È questo quanto accaduto la scorsa notte alla stazione ferroviaria della città. L’azione è stata ripresa dalle telecamere presenti nell’area, i cui filmati sono ora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno cercando di catturare elementi utili per l’individuazione dei ladri.

L’INTRUSIONE

Il furto è avvenuto alle 2.15 della notte fra lunedì e ieri. Una banda di due o tre persone ha deciso di prendere di mira il Buffet della stazione di Feltre. Dopo un rapido giro, la banda ha capito che l’unico modo per introdursi all’interno era spaccare la porta che dà sulla veranda esterna in quanto, tutte le altre porte e finestre presentano delle inferiate. Il ladro ha quindi preso un supporto in ferro di uno degli ombrelloni presenti all’esterno e che vengono utilizzati per rendere più accogliente il locale e permettere alle tante persone che quotidianamente frequentano il bar di poter sostare all’ombra. Una volta sradicato hanno iniziato ad accanirsi sulla porta antisfondamento, puntando all’unico punto che poteva cedere, ossia la congiuntura tra il vetro e il telaio. «Una volta rotto è scattato subito l’allarme e quindi entro poco tempo arriva il metronotte» spiega la titolare Mariangela Favero. I ladri, probabilmente consapevoli di questo, hanno fatto un lavoro rapido e pulito. «Non hanno toccato nulla di particolare o fatto confusione negli spazi – spiega ancora la titolare -. Hanno puntato al fondo cassa, che era importante, e alle sigarette. Non hanno toccato nient’altro».

LA BANDA

Fatto ciò si sono dileguati nel buio della notte ed all’arrivo del metronotte non vi era più traccia. Le uniche certezze arrivano dall’allarme che è scattato alle 2.15, e dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area del locale da cui si vede che si tratta di una banda di almeno due persone, ma non è escluso che ve ne fosse una terza, magari che faceva da palo sul lato strada. Nei filmati si vedono chiaramente quindi almeno due persone incappucciate, ma saranno gli investigatori a dire se vi saranno altri elementi utili. I titolari hanno sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine che faranno le loro indagini per cercare di individuare i malviventi.

FARE DI PIÙ

Sono passati otto anni dall’ultimo furto avvenuto al Buffet della stazione di Feltre, ma numerosi sono stati nel corso degli anni addietro i colpi o i vandalismi messi a segno proprio nell’area della stazione. Ora i gestori del locale si chiedono se sia possibile fare di più per proteggersi dato che una porta blindata non basta. Le inferiate potrebbero essere una soluzione ma, «se mettiamo le sbarre anche lì davvero sembra una prigione» afferma amaramente Favero.

LA RISTRUTTURAZIONE

Qualcosa potrebbe essere studiato in occasione della ristrutturazione e restyling di tutto l’edificio, una delle iniziative che Ferrovie dello Stato intende portare avanti con un progetto da 3 milioni di euro da svilupparsi grazie al fatto che Feltre è stata individuata come stazione olimpica in vista di Milano – Cortina 2026. Oltre a questo edificio (che ospita anche i bagni e la biglietteria) ferrovie intende sistemare anche tutte le aree esterne, l’ex sede dei sommozzatori, la casetta limitrofa ai bagni e la torretta a fianco del buffet della stazione. In questa revisione complessiva forse qualcosa si potrà fare per garantire una maggiore sicurezza e protezione al locale.