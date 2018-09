di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONTE NELLE ALPI - Hanno aperto, forzandola, la porta d'ingresso all'Azienda Agricola Eden di Claudio Arnoldo, in via Calderai, 5 e sono entrati e hanno fatto tutto con calma, nella notte tra domenica e lunedì. Hanno mangiato, bevuto, aperto i cassetti, aperto la cassa. E dopo aver bivaccato per tutta la notte, probabilmente, se ne sono andati. Il bottino? Non è ingente: hanno portato via il fondo cassa in monetine di 30 euro, delle casse acustiche e un telefonino con lo schermo rotto. Ma il danno e lo choc per i titolari...