Cliente fissa da sempre diventa ladra: la 74enne ha rubato lamette da uomo

SEDICO- Una cliente fissa, passava a far la spesa ogni giorno: era conosciuta da tutti. Una persona insospettabile quella che è stata fermata all’uscita del supermercato Kanguro di Sedico, nella giornata di sabato. Si tratta di una 75enne del posto, che è stata scoperta con merce rubata, dopo essere passata dalle casse. La sicurezza ha subito chiesto aiuto ai carabinieri, che sono intervenuti al supermercato sabato, e hanno proceduto con la denuncia per furto.

Inspiegabile il gesto della cliente fissa, anziana conosciuta da tutti. Nella “spesa” fatta senza pagare infatti non c’erano generi alimentari di prima necessità, ma persino delle lamette da barba da uomo. Da quanto si è appreso non si tratta di una donna in difficoltà economiche un particolare che rende ancor più misterioso il gesto. «Non si tratta di episodi isolati - spiega il referente della catena di supermercati Kanguro, Alessandro Buzzatti - questo tipo di furti si verificano con una media di tre alla settimana tra i vari punti vendita in provincia». La sicurezza dei negozi cerca sempre di comprendere i motivi e approfondire i casi: incontra anche più volte la persona. Molto spesso, se si tratta di casi di persone non indigenti, che sono molto frequenti, si chiede un’offerta per un’associazione benefica e viene ritirata la querela.

Tutti i supermercati si trovano alle prese con questa vera e propria piaga. Il cliente furbetto agisce ovunque. «È ingiusto nei confronti della gente onesta che si comporta bene oltre che nei confronti dei dipendenti - hanno affermato i cassieri di un supermercato - . Molto spesso ci accorgiamo che queste persone non rubano per fame, perché spariscono anche alcolici o altri oggetti diversi da generi alimentari». © RIPRODUZIONE RISERVATA