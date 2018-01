Sanità e strade, Sappada è già in Friuli E nascono nuovi servizi

di Lucio Eicher Clere

SAPPADA (BELLUNO) - «Sappiamo che le procedure per compiere concretamente l'ingresso in Friuli Venezia Giulia non sono semplici, ma la buona volontà e le competenze non mancano». È salita a Sappada carica di ottimismo, ieri pomeriggio, quasi a sorpresa per i paesani e per gli stessi consiglieri comunali, nella sua prima visita ufficiale dal decreto presidenziale che ha certificato l'annessione dell'ex comune bellunesi alla provincia di Udine., presidente della Regione, accompagnata dall'assessore alle Autonomie ed alle riforme, Paolo Panontin e dal deputato Ettore Rosato, voleva comunque tranquillizzare l'amministrazione comunale e i cittadini sulle modalità del trasferimento del Comune germanofono dalla provincia di Belluno a quella di Udine.Nel municipio di Sappada, l'incontro con il sindaco Manuel Piller Hoffer ha sancito, con la consegna della bandiera del Friuli, una intesa collaborativa che dovrebbe consentire un transito dal Veneto al Friuli meno traumatico del previsto. «Ora sta a noi mettere in funzione tutti gli strumenti, giuridici e normativi ma anche sociali, per permettere a questo passaggio di essere il più fluido possibile - ha ribadito la Serracchiani -. Ci conosciamo bene già da molto tempo e questo ci permetterà di lavorare insieme altrettanto bene nella fase di assestamento che ci attende. La collaborazione con la Regione del Veneto non è solo importante, ma anche ottima. Ho sentito il presidente Zaia e abbiamo concordato di avviare il primo tavolo tecnico fra le nostre Regioni, che si terrà mercoledì prossimo».