L’Agordina sarà più sicura: canale di scolo a La Muda

di Raffaella Gabrieli

Nuova vita in vista per la strada regionale 203 “Agordina”. A breve, infatti, sarà messo mano a uno dei suoi punti più neri: quello de La Muda, periodicamente “invasa” da materiale che frana da monte a causa di acqua e disgelo. Non di rado bloccando il traffico e isolando il comprensorio che come alternativa ha solo la strada del Mis ma che, anch’essa, ha varie criticità. «L’intervento in previsione - spiega il sindaco Ezio Zuanel - è stato appaltato proprio venerdì e consentirà di far transitare il materiale in caduta direttamente nel Cordevole, attraverso una sorta di sottopasso».IL PIANOL’area in questione è quella che lo scorso anno fu tra le prime a essere “vittima” di Vaia. Era domenica 28 ottobre, vigilia del disastro vero e proprio, quando attorno alle 10 piombò in strada un’ingente quantità di sassi, piante e fango. Da quel giorno, anche per altre problematiche, la 203 rimase chiusa a lungo.