In 8 nell'auto da 4 persone e kit anti-autovelox: mega multa, stangato

BELLUNO - Erano in 8 in un'automobile omologata per 4 persone: maxi-multa di quasi 4mila euro per un automobilista di origine moldava, ma cittadino italiano. L'irregolarità è stata scoperta domenica dagli agenti delle Volanti, diretti da Michele Natalicchio, che hanno fermato quella Opel che transitava a Belluno. Letteralmente accatastati l'uno sull'altro c'erano 5 adulti e anche 3 bambini, che avrebbero invece dovuto sedere al sicuro sui seggiolini appositi. Nei controlli degli agenti è emerso...