Jesolo stanzia 10mila euro per il Bellunese e gli dedica i "Presepi di sabbia"

L'ha scritto a tutti i sindaci per chiedere la massima disponibilità nel mettere a disposizione il proprio personale a sostegno dei Comuni del Bellunese «per affrontare l'emergenza maltempo» e sottolinea che «con urgenza si chiede di comunicare la disponibilità riportando qualifiche e periodi di disponibilità». «Le amministrazioni del Bellunese - spiega la presidente Maria Rosa Pavanello - stanno lavorando in condizioni critiche per questo è fondamentale che i Comuni facciano squadra».La prima risposta arriva da Jesolo per volontà del sindaco Valerio Zoggia: «Per sostenere le comunità del bellunese - scrive l’amministrazione comunale - abbiamo deciso di stanziare un contributo di 10 mila euro, che sarà versato sul conto corrente appositamente aperto dalla Regione Veneto, con cui poter dare risposta alle prime necessità delle popolazioni. Accanto a questa prima iniziativa, il Comune intende poi destinare una parte del ricavato benefico che sarà raccolto in occasione dell’realizzato in piazza Marconi, ad ulteriore sostegno».«Jesolo si è sempre dimostrata attenta alla solidarietà e pronta a fare qualcosa per gli altri - aggiunge il sindaco, Valerio Zoggia - Lo ha fatto e continua a farlo in quelle parti del mondo che vivono situazioni di forte difficoltà e ci è sembrato più che mai opportuno pensare anche a chi è vicino a noi e che, più di noi, si sta trovando ora ad affrontare disagio e soprattutto sofferenza».