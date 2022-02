FELTRE - Addio a Jacopo Polli, figura di riferimento nel sociale. Aveva solo 41 anni. È morto ieri all’ospedale, dopo una breve malattia che non gli ha dato scampo. Dietro a quanto accaduto nella giornata di ieri c’è però molto da raccontare, molto del lavoro e dell’impegno di un uomo di poco più di 40 anni, ma che del brevissimo tempo trascorso nella sua comunità della Valbelluna ha lasciato un segno.

Impegnato nel sociale o forse è più giusto immerso nel sociale ha dato un contributo non indifferente grazie al suo lavoro alla Dumia Società cooperativa sociale onlus che ha sede nel quartiere Pasquer di Feltre a cui si sono aggiunte altre forme di occupazione anche politica. Viveva a Santa Giustina con la moglie e i funerali si svolgeranno proprio nella locale chiesa martedì 1. marzo alle 11.



Inizia da giovane la sua attività politica nelle file di Rifondazione comunista che abbandona dopo breve iscrivendosi ai Comunisti italiani. Questa la parte politica, ma è l’impegno per il sociale fare la differenza, perché la sua attenzione verso gli altri supera di gran lunga tutti gli ostacoli. A Feltre si diplomò al Liceo scientifico Dal Piaz e conseguì la laurea in Sociologia all’Università di Trento nel 2005. Poi la sua strada porta il nome Dumia nel quale ha ricoperto il ruolo di formatore e anche di presidente dal 2014 al 2019. Rimane nel consiglio di amministrazione e prosegue la sua carriera come responsabile degli inserimenti lavorativi. Fino a ieri.

Parole di cordiglio arrivano anche dal Colle delle capre a nome del primo cittadino di Feltre, Paolo Perenzin: «Le mie più sentite condoglianze vanno alla moglie e ai genitori. Ho conosciuto Jacopo tanti anni fa quando abbiamo fatto politica assieme, poi però ci siamo persi di vista a causa dei percorsi di studio scelti. Ci siamo ritrovati anni dopo, io sindaco e lui presidente della Dumia, e insieme abbiamo seguito la parte dell’ondata migratoria». Perenzin riprende: «È sempre stato un piacere lavorare con lui, rigoroso, coerente, con le sue idee ma sempre disponibile al confronto. Una persona di gran cuore».

Un ricordo arriva dall’avvocato Gino Sperandio: «È morto ingiustamente come può morire ingiustamente un ragazzi di 40 anni. Dal punto di vista professionale l’ho apprezzato come operatore e da quello politico l’ho apprezzato perché mi rompeva le scatole, io di Rifondazione e lui dei Comunisti italiani. Era una bella persona e l’Anpi sarà presente al suo funerale».