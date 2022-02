FELTRE - L'Itis Negrelli di Feltre verrà abbattuto e ricostruito. Questa è una delle ipotesi che la Provincia, nel comparto dell'edilizia scolastica, sta considerando per rimettere e nuovo l'edificio che sorge nel quartiere di Boscariz in via Colombo 11. Solo un'ipotesi per ora che fa a sportellate con altre possibilità che sono prese in considerazione dalla cabina di regia delegata alla decisione. Alla base di tutto il denaro derivante da Italia Domani - Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): Italia Domani fa parte di Next Generation EU, un progetto di rilancio economico dedicato agli stati membri della Comunità europea.

Sei sono le aree identificate per lo stanziamento del denaro, "missioni" che vedono nel loro obiettivo anche giovani, istruzione e ricerca. Proprio su questo punto si posa l'interesse della Provincia di Belluno che vede nell'Itis di Feltre una delle strutture a cui destinare maggiore attenzione. La struttura scolastica sorge nel primo biennio degli anni '80 ha la necessità di essere sistemata sia sul piano energetico che su quello sismico. Questi appunto i motivi che portano gli esperti della Provincia a pensare a quale possa essere il miglior intervento da porre in atto per raggiungere il miglior traguardo possibile. A quanto pare la linea scelta è quella dell'abbattimento e della ricostruzione in loco dell'intera scuola, investimento che andrebbe a toccare una cifra fra gli 8 e i 10 milioni di euro.

La struttura andrebbe quindi rasa al suolo per poi riprendere forma, anche non l'unica soluzione. Infatti, è già pronto un piano B che andrebbe ad interessare la struttura con interventi mirati di consolidamento nella parte riguardante la sismica e nel risparmio energetico. La decisione non è ancora stata presa, anche perché dirigente scolastico e consiglio di istituto stanno valutando le ipotesi. L'Istituto tecnico industriale Negrelli è nato nel 1963 come sede staccata del Segato di Belluno. Dopo la prima sessione di diploma, nel 1970, l'istituto è diventato indipendente trovando sede definitiva al Boscariz nel 1982, luogo forse in crescita ma pi finito fuori della cerchia de servizi prima per gli studenti.

Dal 1984 una continua crescita in termini di numeri e di indirizzi di studio spegnando in questo 2022 le sue 59 candeline. Anche l'edificio ceh lo ospita festeggia un compleanno, il quarantesimo, e questo lo espone ai necessari ritocchi dopo quattro decenni di fatiche. Anche il nome importante a cui è dedicato, Luigi Negrelli, ingegnere noto per aver redatto il progetto del canale di Suez che collega il Mar Mediterraneo con il Mar Rosso, lo porta a meritare un degno ritocco. La scorsa settimana la scuola è stata vittima di atti vandalici. Nel fine settimana fra il 21 e il 23 gennaio ignoti sono entrati nella struttura forzando una finestra e dedicandosi poi alla distruzione dell'atrio, dei corridoi, di un aula e un laboratorio.