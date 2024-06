BELLUNO - Oggi, 7 giugno, come da calendario ufficiale, nella sede del Ministero delle imprese e del made in Italy, si celebrerà l'emissione del francobollo per i 140 anni dalla nascita di Italo Foschi, nativo di Corropoli (Teramo), fondatore e primo presidente dell'Associazione sportiva Roma. Il suo nome è rimasto tristemente famoso a Belluno per essere stato "Capo della Provincia", ovvero prefetto, dal 24 settembre al 4 novembre 1943, lasso di tempo nel quale collaborò attivamente con le autorità tedesche nella repressione di attività del nazifascismo locale. «Fu un violento squadrista», la voce che si è levata da più parti in tutta Italia, dopo il caso sollevato dal politico Carlo Giovanardi, che fa parte della Consulta filatelica e che sulla figura di Foschi spiega di aver «consultato la Treccani e poi interpellato l'Istituto storico della Resistenza di Belluno». Intanto monta la polemica con un coro di no da varie parti politiche e anche da Dario Calimani, presidente Comunità ebraica di Venezia. Foschi fu un gerarca espulso dal Partito Fascista per eccesso di squadrismo, il che è tutto dire. Ora, a pochi giorni di distanza dal francobollo di commemorazione per Giacomo Matteotti, ha suscitato ancor più sdegno il francobollo che sarà presentato oggi.

LA PROTESTA

E anche a Belluno l'eco della vicenda ha scatenato polemiche. Il consigliere comunale di Insieme per Belluno Bene Comune, Marco Perale, dai suoi social scrive: «I nuovi anniversari "importanti"». Ricorda che Foschi «A Belluno è tristemente noto perché fu il Prefetto della RSI nel trimestre cruciale settembre-novembre 1943 dell'occupazione nazista e del vergognoso regalo che Mussolini fece a Hitler, cedendogli le tre province italiane di Belluno Trento e Bolzano, che fino al 1945 divennero Alpenvorland nazista. Grazie alla sua foga come manganellatore agli ordini di Farinacci, fu il primo federale di Roma nel 1923, quando organizzò tra le altre la spedizione squadrista contro la casa dell'ex presidente del consiglio Francesco Saverio Nitti. Una figura tragica e orrenda della storia italiana e bellunese. La scelta di dedicargli un francobollo dimostra o la grave ignoranza o la pericolosità di chi ci governa. O entrambe?».

Nato a Corropoli (Teramo) nel 1884, avvocato, funzionario della Corte dei Conti, plurinsignito dal regime per vari incarichi di partito e prefettizi, di Italo Celestino Foschi riferisce Alberto Cifelli in "I prefetti del Regno nel ventennio fascista" come di un fedelissimo del duce. Come Capo della provincia a Belluno fu un periodo breve, è vero, ma tanto bastò per comparire anche nell'elenco dei responsabili della persecuzione antiebraica in Veneto stilata dal Centro Studi Internamento Deportazione. Con Decreto Luogotenenziale dell'agosto 1944 fu collocato a riposo per ragioni di servizio e nel 1948 la decorrenza del collocamento a riposo fu fissata - su ricorso - all'agosto 1944. Processato dopo la guerra, secondo alcune fonti venne assolto da ogni addebito, secondo altre fruì dell'indulto del giugno 1946. Morì a Roma nel 1949 lasciando dietro di sé la scia pesante di capo squadrista che offuscò di molto la sua carriera di dirigente sportivo a tal punto che nemmeno un francobollo può di certo riabilitare. E c'è chi chiede che il francobollo al gerarca fascista venga revocato. «È una vergogna inaccettabile. Il governo ripari immediatamente questo insulto», dicono il senatore Francesco Verducci, vice Presidente Commissione Antidiscriminazioni, e il senatore Dario Parrini.