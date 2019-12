CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARSIÈ (BELLUNO) - A distanza di quasi 7 anni la polizia indiana sta ancora cercando di capire se Katia Mores sia rientrata o meno in Italia, su quel. Insomma è ancora all’inizio dell’indagine. La donna, originaria di Arsié (Belluno) e residente a Padova, che oggi avrebbe 57 anni,. Per lungo tempo nessuno l’ha mai cercata. Katia sparì nel nulla, nell’indifferenza totale delle autorità italiane e indiane.Poco più di un mese fa la polizia indiana ha avviato finalmente le indagini. Ma gli agenti di Puttaparthi, il villaggio del guru Sai Baba dove Katia avrebbe alloggiato prima di volatilizzarsi, sono ancora all’inizio degli accertamenti e sembrano brancolare nel buio. Proprio ieri hanno contattato telefonicamente il legale che assiste la famiglia di Katia, l’avvocato Roberta Resenterra, per avere delle informazioni. Il legale è stato sentito a sommarie informazioni, tramite la chiamata. Insomma l’indagine è tutt’altro che chiusa, ma, molto probabilmente, visto come si stanno muovendo i poliziotti indiani, non porterà a grandi colpi di scena.