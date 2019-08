Investito al Giro del Lago dai "pirati della bici", la denuncia della figlia

di Federica Fant

Partecipa al Giro del lago di Santa Croce, viene travolto da due ciclisti in gara e finisce all'ospedale. Non si conoscono i nomi di chi l'ha fatto cadere rovinosamente: il 70enne di Quantin è grave e scatta l'appello per rintracciare i due "pirati". La figlia, Martina De Toffol, racconta l'odissea vissuta dal padre da quel 18 agosto ad oggi. Il settantenne nel suo percorso di cure, per le ferite riportate, è stato anche ricoverato all'ospedale di Treviso. L'INCIDENTE «Quella domenica era...