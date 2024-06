Intossicazione alimentare: 65 casi nel 2023, uno ogni cinque giorni. I dati emersi nella giornata mondiale per la sicurezza alimentare.

Nella giornata mondiale della sicurezza alimentare che si celebrava ieri, l'Ulss ha svelato il giro di vite che ci sarà per la ristorazione pubblica e collettiva verso i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Al lavoro una task force multidisciplinare per i controlli in alberghi e mense e per formare il personale. Ne ha parlato ieri Vincenzo Marcotrigiano, dirigente delle professioni sanitarie dell'Area prevenzione Ulss Dolomiti, nell'incontro dell'azienda sanitaria con la stampa, nella Direzione Generale in via Feltre a Belluno.

Il lavoro è già iniziato con oltre 300 attività visitate nel corso del 2024 e ne verranno controllati altre 120-130. «Parliamo di un potenziamento delle attività di controllo igienico sanitarie nelle strutture turistico- ricettive alberghiere, extra-albergiere e ristorazione pubblica, oltre ad un'attività di formazione degli operatori per un'ospitalità e una ristorazione più sicura». L'Ulss 1 ha spiegato che sono «azioni interservizi di prevenzione, monitoraggio e verifica dei requisiti igienico-sanitari».

La premessa

La sicurezza alimentare «è una responsabilità collettiva», ha ricordato il Commissario Ulss 1 Dolomiti, Giuseppe Dal Ben. Il quadro generale è stato affidato al direttore del Servizio veterinario e di Igiene Alimenti di origine animale, Damiano Comin che ha parlato di 65 casi, nel 2023, di casi di malattie a trasmissione alimentare: 41 salmonellosi, 12 campylobatteriosi, 6 gastroenteriti virali, 2 infezioni da Stec, 2 listeriosi, 1 shigellosi, 1 epatite A. «Una situazione che si presenta sotto controllo- le parole del dottor Comin -. Le malattie a trasmissione alimentare sono una problematica emergente e nascono da una situazione complessa. Sono malattie sostenute da una molteplicità di agenti patogeni: batteri, virus, parassiti, si parla di agenti non convenzionali, riferendosi ai prioni, l'agente della mucca pazza. Ci sono poi i contaminanti ambientali (di natura chimica o industriali)». Questi «agenti microbici che vanno a contaminare alimenti, spesso sono agenti che in natura sono albergati, conservati dall'uomo o dagli animali domestici o selvatici», ancora Comin.

I controlli

Stando ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, «il 75% delle recenti malattie infettive emergenti che colpiscono l'uomo sono malattie che traggono la loro origine dal mondo animale, come il celebre covid». Ecco perché l'attività della Ulss è molta in questo senso. Si parla di 260 campioni di alimenti prelevati. 1262 campioni per la ricerca di Trichinella spp su specie animali sensibili. 4789 capi di bestiame controllati regolarmente macellati o cacciati. 67 allerte gestite relative ai rischi alimentari, 2419 sopralluoghi eseguiti per attività di verifica o ispezione sul campo su attività coinvolte nella produzione, trasformazione, vendita o somministrazione di alimenti. 23 gli interventi di verifica sulla commercializzazione e l'utilizzo di fitofarmaci, 96 i controlli sulla gestione del farmaco veterinario. Ben 880 gli allevamenti visitati per un totale di 12.690 capi di bestiame controllati nell'ambito dei piani di controllo delle malattie infettive. 84 i campioni sui mangimi, 87 i sopralluoghi di vigilanza sulla produzione del latte bovino o ovicaprino.

Il dottor Giovanni Andrea Sava, direttore dei servizio Alimenti e Nutrizione, il tema della ristorazione collettiva (quindi le mense delle scuole, delle rsa, degli ospedali, delle aziende e delle carceri) o della qualità delle acque potabili: 91 controlli nelle attività di ristorazione collettiva di cui 30 nelle mense scolastiche e 23 nelle rsa. «C'è una sostanziale conformità ai parametri igienico sanitari e nel corso del 2023 sono stati formati ben 138 commissari di mensa operanti nei 37 istituti». Non solo cibo, ma anche acqua. Sono 517 le sorgenti di acquedotto pubblici, per i quali sono stati eseguiti 1338 campionamenti di acqua potabile, il 93,6% è risultato conforme. Infine Andrea Gazzetta (Servizio veterinario e di Igiene Alimenti di origine animale) ha fornito una decina di consigli pratici fornendo un decalogo delle buone pratiche domestiche.